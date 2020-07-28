Стокгольм, , 12:29 — REGNUM 23 июля стало известно, что безработица в Швеции преодолела психологическую отметку в 500 000 человек. Со своей стороны, журналисты обратились в Государственную службу занятости и попытались выяснить, какие же коммуны наиболее остро ощутили на себе экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции с точки зрения занятости. Об этом 28 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Как оказалось, муниципалитетом, наиболее сильно пострадавшим от безработицы во время пандемии, согласно данным, предоставленным Государственной службой занятости, стал Оре. Безработица в густонаселенном туристическом городе увеличилась с 5,7% в январе 2020 года до 10,7% в июне.

«Мы понимали, что это все выглядело драматично и довольно серьезно. Безработица в Оре связана с тем, что город является одним из крупнейших туристических муниципалитетов в стране», — заявил глава отдела Государственной службы занятости Швеции по региону Емтланд Андерс Сёдерман.

Вслед за Оре вторую строчку списке самых пострадавших занимает Сигтуна, где уровень безработицы достиг 9,5%.