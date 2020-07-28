Москва, , 12:16 — REGNUM В июле дилеры японской компании Mitsubishi в России повысили цены на пикап L200 и снизили стоимость кроссовера Outlander. Об этом 28 июля сообщается на сайте «Цена Авто».

Отмечается, что стоимость пикапа версии Intense осталась прежней. Остальные же версии L200 стали дороже на 20 тыс. рублей. Что же касается кроссовера Outlander, то у него, напротив, одна из комплектаций стала дешевле на 78 тыс. рублей.

На данный момент пикап L200 2020 производственного года в комплектации DID Intense продается за 2 638 000 рублей. Это авто укомплектовано 154-сильным 2,4-литровым дизельным силовым агрегатом, работающим с «автоматом».

Модель Mitsubishi Outlander 2019 производственного года теперь стоит 2 196 000 рублей. Она комплектуется 167-сильным 2,4-литровым бензиновым мотором Instyle 4WD, который работает с вариатором.

Ранее стало известно, что компания Mitsubishi планирует прекратить поставки своих новых моделей на рынок Европы.

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