Ростов-на-Дону, , 12:02 — REGNUM Ростовская область с 3 августа возобновить международное авиасообщение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта «Платов».

В воздушной гавани уточнили, что с 3 августа возобновляются регулярные рейсы в Стамбул (полёты организует авиакомпания Turkish Airlines), с 10 августа — чартерные рейсы в Анталию, Бодрум и Даламан. Например, в Стамбул можно будет вылететь четыре раза в неделю на самолётах Airbus A319/A320.

Особым условием является сдача теста на коронавирус. Пройти процедуру необходимо всем туристам, вернувшимся из-за границы, а также иностранным гражданам. Кроме того, пассажиры международных авиарейсов заполнят анкеты.

ИА REGNUM ранее сообщало, что решение о возобновлении международного авиасообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса, было принято правительством России 24 июля. Так, с 1 августа международные рейсы будут совершаться через аэропорты Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.