Воронеж, , 12:00 — REGNUM Почти в два раза снизились темпы роста безработицы в Воронежской области с начала июля, сообщили 28 июля в пресс-службе правительства региона.

Еженедельно на учёт в качестве безработных в регионе встают в среднем 1,7 тыс. человек. Для сравнения — в середине апреля в центрах занятости на регистрировались по три тыс. безработных в неделю.

Всего на 28 июля в Воронежской области официально зарегистрированы 41,9 тыс. безработных. В том числе 38% находятся на учёте длительный период и впервые ищут работу; 28% были уволены до 1 марта. После 1 марта потеряли работу более трети всех официально зарегистрированных безработных — 34%.

Как сообщало ИА, по данным на 15 июля в регионе числилось 39 тыс. 713 официальных безработных. При этом число вакансий составляло немногим более 17 тыс. — то есть в два раза меньше потребности.