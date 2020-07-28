Новокузнецк, Кемеровская область, , 11:53 — REGNUM В Новокузнецке вводятся квоты на выбросы в атмосферу. В городе стартовал эксперимент по ограничению выбросов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Кузбасса.

Власти уверены, что новый механизм ограничения выбросов позволит очистить воздух. Уточняется, что предельные объемы выбросов будут устанавливаться и распределяться между предприятиями на основе сводных расчётов загрязнения воздуха.

В Новокузнецке планируется к 2024 году сократить вредные выбросы не менее чем на 20% по сравнению с показателями 2017 года.

«Работа идёт по графику, за первые шесть месяцев этого года промышленные предприятия Новокузнецка направили более 365 млн рублей на реализацию федерального проекта «Чистый воздух», — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Новый механизм квотирования позволит дополнительно улучшить состояние воздуха в Новокузнецке».