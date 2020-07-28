Астрахань, , 11:50 — REGNUM Астраханские морские порты, несмотря на пандемию, увеличили объёмы перевалки грузов. Об этом сообщил министр промышленности и природных ресурсов региона Денис Афанасьев на заседании совета по морской деятельности при губернаторе Астраханской области, передаёт ИА REGNUM.

Так, по итогам первого полугодия 2020 года в морских портах Астрахань и Оля перевалено свыше 1,5 млн тонн грузов. Этот показатель на 14,5% выше, чем за аналогичный период 2019 года. На положительную динамику оказала влияние тёплая зима, благодаря чему навигация стартовала с опережением. Так, количество судозаходов в период с января по июнь 2020 года выросло более чем на 20%.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам первого полугодия 2019 года в астраханских морских портах было перевалено 1,33 млн тонн грузов, что на 17,7% превысило показатель предшествующего года. Основную номенклатуру грузов составили зерно, продовольствие, пиломатериалы.

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