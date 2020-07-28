Пенза, , 11:56 — REGNUM В столице Пензенской области в 2020 году введут в эксплуатацию второй региональный сосудистый центр, для которого в настоящее время ведется закупка нового оборудования. Новый медицинский объект возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба облминздрава.

В клинической больнице №6 имени Г. А. Захарьина медработники уже проходят обучение для работы на новой аппаратуре. В центр поставили многофункциональный диагностический ультразвуковой аппарат экспертного класса стоимостью 9,5 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. Также для оснащения второго регионального сосудистого центра приобретут ангиографический комплекс, нейроэндоскопическую стойку, аппараты для искусственной вентиляции легких и другое оборудование.

ИА REGNUM напоминает, на базе поликлиники Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко до конца текущего года откроют второй центр амбулаторной онкологической помощи. Всего в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Пензенской области до 2024 года создадут 10 центров амбулаторной онкологической помощи.

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