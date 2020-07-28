Ульяновск, , 11:40 — REGNUM В Ульяновске планируют взять в лизинг 29 трамваев на десять лет. На эти цели из областного бюджета выделяется более 2,6 млрд рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является муниципальное унитарное предприятие «Ульяновскэлектротранс», которое планирует взять в лизинг на десять лет 29 трамваев большой вместимости.

«Трамваи должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление или замену составных частей, принадлежностей, оборудования, деталей, узлов, агрегатов и других комплектующих), изготовленными не ранее 2020 года», — говорится, в частности, в документации.

Срок службы трамвая должен составлять «не менее 30 лет».

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 2 600 762 998,75 рублей. Данные средства предусмотрены в областном бюджете на 2021−2030 годы, в том числе в 2021 и 2022 году предоставляется по 260 076 299,88 рублей, в последующие годы — 2 080 610 398,99 рублей.