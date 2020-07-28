Москва, , 11:40 — REGNUM Перечисление в Пенсионный фонд РФ конфискованных денежных средств граждан идея, конечно, правильная, однако она вряд ли изменит ситуацию с пенсиями в России. Так как суммы выплат по сравнению с расходами Пенсионного фонда однозначно будут невелики, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены в Федеральном законе от 03.10.2018 г. №350-ФЗ.

Согласно этому документу, в 2021—2024 годах индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции, в том числе с 1 января 2021 года пенсии будут проиндексированы на 6,3%, с 1 января 2022 года — на 5,9%, с 1 января 2023 года — на 5,6%, с 1 января 2024 года — на 5,5%.

Рост пенсий выше уровня инфляции, конечно, должен обрадовать пенсионеров. Так сказать, копейка рубль бережет. Однако понятно, что даже если бы инфляция была бы равно нулю, ожидаемый уровень индексации принципиально не изменил бы финансовое положение пенсионеров.

Оно, конечно, намного лучше, чем 25 лет назад, когда пенсии составляли несколько десятков долларов и их часто задерживали по полгода или даже более.

Сейчас ситуация принципиально другая. Но факт остается фактом — пенсии в России скромные и несопоставимы с советскими временами.

Для обеспечения достойной жизни в старости есть два пути. Во-первых, необходимо сделать себе неплохой портфель сбережений из депозитов, акций и облигаций.

А во-вторых, правильно воспитать детей, которые смогут состояться в жизни и обеспечат вам достойную старость. То есть надеяться надо, прежде всего, на себя, а не на государство», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ подготовил поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы, которые предполагают перечисление в Пенсионный фонд денежных средств граждан, в отношении которых не представлены доказательства, подтверждающие законность их получения.

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