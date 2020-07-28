Аддис-Абеба, , 11:43 — REGNUM Эфиопия понесла убытки в размере не менее 100 миллионов долларов США из-за отключения интернета правительством страны в июле. Об этом передает кенийская газета Daily Nation со ссылкой на доклад международной организации NetBlocks.

Эксперты организации рассчитали ежедневное воздействие отключения интернета с точки зрения прямых экономических затрат.

«Помимо того, что это нарушает основные права человека, каждый день отключения интернета в Эфиопии обходится в сумму, превышающую 4,5 миллионов долларов США с точки зрения экономического воздействия на ВВП», — говорится в докладе.

Экономические последствия отключения интернета рассчитываются с использованием показателя, разработанного группами по защите доступа в интернет, интернет-сообществом и сетевыми ресурсами.

Отключение интернета и социальных сетей в Эфиопии, длившееся 23 дня (552 часа), закончилось в четверг, 23 июля.

«По оценкам, 23-дневное отключение [интернета] оказало негативное воздействие на экономику страны, вызвав убытки свыше 100 миллионов долларов [США]», — сказал Альп Токер, исполнительный директор NetBlocks.

«Стоимость убытков, включающая сотрудничество в области международной политики в области ИКТ для Восточной и Южной Африки (CIPESA), указывает на то, что прямые и косвенные потери делятся равномерно, причем примерно 50 миллионов долларов США составляет прямое воздействие, а остальная часть — косвенное», — добавил Токер.

«Учитывая длительную продолжительность отключения интернета в Эфиопии и возросшую зависимость от цифровых технологий и коммуникаций во время пандемии, мы считаем, что реальное общее воздействие будет несколько выше», — отметил эксперт.

По мнению Токера, воздействие на иностранные инвестиции неизбежно, хотя последствия будут скрытыми из-за времени, необходимого для переоценки рисков.

«Компании, которые полностью полагаются на мобильный интернет для получения прибыли или достижения социального эффекта, становятся по своей сути менее привлекательными для инвесторов», — сказал он.

Традиционные сектора экономики Эфиопии также начали зависеть от цифровых услуг, поэтому они также сильно уязвимы в случае отключения интернета, добавил Токер.

В NetBlocks также сообщили, что отключение интернета без правительственных обоснований стало обычным явлением после прихода к власти премьер-министра Абия Ахмеда на фоне социальных и политических беспорядков. Абий, лауреат Нобелевской премии мира 2019 года, ранее предупреждал об отключениях интернета, если люди будут продолжать «подстрекать к смертоносному насилию с помощью онлайн-платформ».