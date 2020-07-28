Пекин, , 11:22 — REGNUM В Китае началось строительство южного участка газопровода «Восточный маршрут» (продолжение газопровода «Сила Сибири»). Об этом 28 июля сообщает Синьхуа.

Отмечается, что рабочие возводят щитовую проходку для тоннеля через реку Янцзы.

«Восточный маршрут» соединит уезд Юнцин городского округа Ланфан провинции Хэбэй и город Шанхай.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Сила Сибири» был запущен в декабре 2019 года при участии президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. Согласно договорённостям, Россия должна поставлять Китаю 38 млрд кубометров газа в год за $400 млрд.

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