Нур-Султан, , 11:18 — REGNUM Министерство торговли и интеграции Казахстана предложило освободить от корпоративного и индивидуального подоходного налогов предпринимателей, которые занимаются электронной торговлей. Об этом 28 июля заявил глава ведомства Бахыт Султанов на заседании правительства.

По его словам, от налогов предлагается освободить тех предпринимателей, чей доход от электронной торговли не меньше 40% от совокупного годового дохода. Министр также предложил снизить комиссии межбанковских переводов и развивать новые небанковские платежные системы.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2020 года объем электронной торговли в Казахстане вырос в полтора раза. Премьер-министр республики Аскар Мамин заявил, что правительство должно упростить процедуру электронной торговли.

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