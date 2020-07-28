Киев, , 11:09 — REGNUM Украина должна окончательно отсоединить свои энергосистемы от систем России и Белоруссии в 2022 году, сообщило 28 июля министерство энергетики страны.

Пресс-служба приводит слова и.о. министра энергетики Ольги Буславец, которая отмечает, что возможный импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ будет представлять угрозу для последующей синхронизации Украины с европейской энергосистемой, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы взяли курс на европейскую интеграцию. А именно — на полную техническую синхронизацию с европейскими энергетическими системами ENTSO-E. Синхронизация позволит интегрироваться в европейский рынок и иметь реальную конкуренцию. Для выполнения планов нам нужно в 2022 году в течение недели провести соответствующее тестирование, на время которого необходимо отключение от энергосистем России и Беларуси», — заявила, в частности, Буславец.

ИА REGNUM напоминает, что осенью 2019 года Верховная рада Украины приняла поправку, которая после долгого перерыва сделала возможным импорт электроэнергии из России. Примерно полгода украинские предприятия закупили электроэнергию в РФ, пока президентом Зеленским не было принято политическое решение оставить такой импорт. Сейчас министерство энергетики утверждает, что Украина точно не будет нуждаться в импорте электричества как минимум до конца следующего года.