Бангкок, , 10:59 — REGNUM Дилеры японского автопроизводителя Toyota в Таиланде приступили к продажам нового субкомпактного кроссовера Corolla Cross. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

Новинка собрана на «тележке» TNGA-C. На такой же платформе построен седан Corolla последнего поколения. Данная платформа позволила установить в кроссовер 140-сильный атмосферный мотор рабочим объемом 1,8 л. Также в линейке агрегатов доступен гибридный мотор на базе такого же двигателя внутреннего сгорания, но меньшей мощностью (98 л.с.). Оба двигателя сочетаются с вариатором.

Автопроизводители оснастили новинку системой автоматического торможения, климатической установкой на две зоны, а также девятью подушками безопасности (включая коленную) и новейшим информационно-развлекательным комплексом с огромным тачскрином.

Ранее стало известно, что официальный представитель автопроизводителя Toyota на рынке России — ООО «Тойота Мотор» объявил об отзыве 26 авто марки Toyota Prius, изготовленных в период с 7 мая 2014 года по 9 июня 2015 года. В этих машинах необходимо обновить программное обеспечение.

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