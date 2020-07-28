Москва, , 10:50 — REGNUM На московском рынке первичного жилья в июне 2020 года было зарегистрировано на 57% больше сделок, чем в мае. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля рассказал директор отдела консультации по недвижимости компании «Эрнст энд Янг» Илья Сухарников. Так он прокомментировал информацию о том, что объем ипотечного кредитования в России за полгода вырос на 20%.

«Июнь оправдал надежды участников рынка жилой недвижимости: начиная с середины месяца начался активный рост сделок на первичном и вторичном рынках жилья. При этом на первичном рынке города Москвы, по данным Росреестра, в июне было зарегистрировано на 57% больше сделок, чем в мае. Количество сделок пока не превысило показатели прошлого года, однако с учетом того, что рост активизировался только с середины месяца, а прошлый июнь был нерепрезентативным из-за планировавшегося перехода на эскроу-счета, можно говорить об успешности принятых мер поддержки отрасли, — сказал Сухарников. — Основными причинами такого активного восстановления стали льготные ипотечные ставки — объемы выдачи ипотеки в Москве, по данным Росреестра, выросли в 3,5 раза и на 25% превысили показатели июня прошлого года. Часть этих кредитов была направлена на рефинансирование существующих ипотек, но значительная часть — на приобретение нового жилья».

Кроме того, по мнению Сухарникова, свою роль сыграло и снятие различных противоэпидемиологических ограничений и снижение неопределенности в экономике, что позволило покупателям более уверенно принимать такие важные решения, как приобретение жилья в ипотеку. Что касается ожиданий на ближайшее время, то, как полагает эксперт, пока все факторы свидетельствуют в пользу продолжения начавшегося роста.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов объяснил причину ажиотажного спроса на ипотеку тем, что граждане РФ пытаются конвертировать ненадежную национальную валюту во что-то материальное.