Москва, , 10:37 — REGNUM Инициативу Минфина РФ, предложившего пополнять Пенсионный фонд за счёт конфискованных денег, в своем телеграм-канале прокомментировал доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский. «Это ж какие перспективы нарисовываются!» — иронизирует эксперт.

«Минфин, внеся законопроект в правительство, не раскрывает, что и сколько считать «подозрительными» накоплениями и кто будет проверять «подозрительность». То есть «подозрительными» по умолчанию будут все накопления. Под замес попадают абсолютно все накопления абсолютно всех, поскольку КС не так давно разъяснил, что конфисковывать следует накопления любых граждан, а не только чиновников. На этот год дефицит ПФР по страховым пенсиям составляет (составлял) 650 млрд руб., тогда как за прошлый год, по данным генпрокурора, было конфисковано всего 21,4 млрд руб. Так что надежд на повышение пенсий нет ни одной.

Однако это никого не волнует. Очень скоро конфисковывать предложат не только деньги, но и квартиры, машины, дачи. Но не яхты и самолеты, так как они «свои» и зарегистрированы в иностранных юрисдикциях. Средний класс, готовься к бою. Процесс конфискации станет плановым, то есть на каждый год будут устанавливаться индикаторы конфискации. Не согласен? «Идите в суд», — отмечает Никита Кричевский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, уже в декабре 2020 года могут вступить в силу новые нормы, согласно которым будут конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд России денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать.

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