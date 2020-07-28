Кстовский район, Нижегородская область, , 10:34 — REGNUM Имущество обанкроченного нижегородского рыбхоза выставлено на продажу. В состав сборного лота ООО «Рыбхоз «Борог» входят 73 наименования, включая здания, земельные участки, оборудование. Торги пройдут 1 сентября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Рыбхоз из Кстовского района был признан банкротом в июле 2019 года. Конкурсный управляющий — Андрей Шамбалев. Предприятие, учреждённое в 1996 году в деревне Горный Борок, принадлежало Фаине, Александрам, Сергею Крупиным, а также Нине Глотовой.

Конкурсный управляющий компании на сегодня формирует конкурсную массу. Начальная цена сборного лота составляет 180 689 150 рублей. Среди имущества, выставленного на торги, — производственные здания, склады, комплекс гидротехнических сооружений прудово-рыбоводного хозяйства общей площадью 2 841 855,5 кв. м, имущественный комплекс из ряда строений и зданий, а также благоустроенная площадка к прибрежной зоне, производственным зданиям площадью 6 705 кв. м и многое другое.