Москва, , 10:32 — REGNUM В настоящее время золото оказалось одним из самых надежных вариантов инвестиций, считает главный редактор Investing.com Анастасия Кошелева. Об этом она заявила 28 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что на мировых финансовых рынках наблюдается переориентация с доллара на золото.

«Золото — один из защитных активов, который всегда растет во время кризиса. Сейчас в связи с экономической войной между США и Китаем и продолжающимся коронакризисом доллар уже не выглядит таким устойчивым, а нефть и вовсе показала невероятное пике за последние несколько месяцев, — сказала Кошелева. — Инвесторы ищут более надежные варианты инвестиций, на данный момент золото — именно такой актив. В первую очередь мы наблюдаем небывалый кризис нефти, вызванный в том числе переизбытком добычи нефти и снижением потребления. Во-вторых, коронакризис и его продолжение являются непредсказуемым экономическим фактором, который склоняет инвесторов к принятию более консервативных инвестиционных решений. За счет стимулов ФРС рынок акций взлетел, а рынок металлов сейчас как раз находится в удачном положении для продолжения роста».

По мнению Кошелевой, приобретать золото и серебро в краткосрочной перспективе уже не очень своевременно, но если говорить о долгосрочной перспективе, то имеет смысл рассматривать золото и серебро.

«Это защитные активы, они традиционно дорожают во время кризисов», — отметила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 27 июля цены на золото обновили рекордный максимум. Так, на торгах 27 июля стоимость тройской унции этого драгоценного металла выросла на 1,76% и составила $1930,9.

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