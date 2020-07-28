Москва, , 10:29 — REGNUM Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчётами 27 июля на сумму 5,7 млрд рублей. Такие операции проводятся в рамках упреждающих мер по снижению волатильности, сообщается на сайте регулятора.

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В конце прошедшей неделе, 24 июля, объем проданной ЦБ РФ валюты составил 5,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой декаде июля Центробанк РФ резко снизил объём операций по продаже валюты на бирже для поддержки курса рубля. Так, в июне на валютные интервенции было выделено 191 млрд рублей. Ежедневно ЦБ закупал валюту на 10,2 млрд рублей ($147 млн).

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С начала июля объём операций с продажей валюты уменьшился в два раза — до 5,7 млрд рублей, это примерно $79 млн по курсу 72 рубля за доллар.

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Напомним, упреждающую продажу валюты Банк России проводит с 10 марта. Продажа будет происходить, пока не начнутся регулярные продажи иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

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