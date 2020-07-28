Калуга, , 10:37 — REGNUM Целевые модели улучшения инвестиционного климата Калужской области по состоянию на 30 июня 2020 года выполнены на 94,3%. Уровень их реализации выше, чем в среднем по Российской Федерации, сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального правительства 27 июля.

Целевая модель включает в себя важнейшие показатели по направлениям улучшения бизнес-климата, составленные на основе реальных значений региона-лидера. Это совокупность обязательных показателей (сроки, стоимость, количество процедур и другие) ключевых факторов, наиболее сильно влияющих на улучшение инвестиционного климата. В Калужской области полностью достигнуты показатели по трём из восьми целевых моделей: подключение к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения; технологическое присоединение к сетям газораспределения и присоединение к электрическим сетям. Модель «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» выполнена на 99% (среднее значение по РФ 82%). На 93% (среднее значение по РФ 74%) выполнена целевая модель «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества». Модель «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» выполнена на 93% (среднее значение по РФ 81%). Важнейшая модель «Поддержка малого и среднего предпринимательства» выполнена на 76%. (среднее значение по РФ 67%), а модель «Осуществление контрольно-надзорной деятельности» выполнена на 94% (среднее значение по РФ 88%).

Модели улучшения инвестиционного климата регионов разработаны специалистами профильных министерств и ведомств, Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов, а также деловыми объединениями и экспертным предпринимательским сообществом.

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