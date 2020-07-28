Геленджик, Краснодарский край, , 10:19 — REGNUM Число авиарейсов по маршруту Москва — Геленджик — Москва в августе увеличится до 225 в неделю, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта 28 июля. С августа рейсы по данному направлению открывают сразу три авиакомпании.

Так, с 1 августа авиакомпания S7 airlines, которая работает по данному направлению с 1 июня, приступит к выполнению дополнительных рейсов в Геленджик из московского «Домодедово» по пятницам, субботам и воскресеньям. Из Москвы борт будет вылетать в 09:40 и приземляться в Геленджике в 12:00, обратный вылет будет выполняться в 12:50. Также компания «Уральские авиалинии» с 31 июля удвоит количество выполняемых рейсов в московского аэропорта «Домодедово"в Геленджик: рейсы будут по понедельникам, средам, пятницам субботам и воскресеньям. Всего авиакомпания будет выполнять девять рейсов в столицу еженедельно. «Аэрофлот» также увеличивает число рейсов в Геленджик, до четырёх в день с 1 августа. На данный момент авиакомпания отправляет три рейса в день из московского аэропорта «Шереметьево» в Геленджик и обратно.

Таким образом, в августе по сравнению с июлем число рейсов из Геленджика в Москву вырастет на 44%. Всего до конца лета по этому направлению планируется совершить более 1,1 тыс. рейсов. Всего в этом сезоне рейсы в Геленджик выполняют 14 авиакомпаний по 10 внутрироссийским направлениям.