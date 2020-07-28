Барнаул, , 10:08 — REGNUM За последние полгода численность избирателей Алтайского края сократилась более чем на 9000 человек. Такие данные можно найти на официальном сайте избирательной комиссии региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оноре Домье. Эмигранты или беглецы

Если на первое января 2020 года в крае насчитывалось 1 822 538 граждан с избирательным правом, то по состоянию на 1 июля 2020 года таковых оказалось только 1 813 470 человек.

Больше всего избирателей (522 199) проживает в Барнауле. Второе место среди городских округов по числу избирателей занимает Бийск. На территории наукограда проживают 162 537 человек, достигших возраста 18 лет. Замыкает тройку лидеров Рубцовск, на территории которого зарегистрировано 98 334 избирателя. Лидерами по числу избирателей среди муниципальных районов Алтайского края являются Первомайский (41 040 человек), Каменский (37 761), Тальменский (34 408), Павловский (33 417) и Шипуновский (23 249).

Как уже сообщало ИА REGNUM, за 2017—2019 годы естественная убыль населения края составила 28,9 тысячи человек. Миграционный прирост за это же время уменьшился на 19,6 тысячи человек.

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Согласно рейтингу регионов по доходам населения — 2020, подготовленному ria.ru, Алтайский край признан одним из беднейших регионов. Он занял 70-е место из 85 возможных.

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