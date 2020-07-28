Москва, , 09:53 — REGNUM Динамика курса рубля по-прежнему определяется прежде всего склонностью к спросу на рисковые активы на финансовых рынках и движением нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Чёрное золото несколько уменьшается в цене утром 28 июля, цена за баррель нефти Brent ушла ниже $44. Это связано скорее с техническим отходом после роста в начале недели.

Но фондовые индексы — индикатор оптимистических настроений — подрастают на утренних торгах в Азии. Данные обстоятельства создают ограниченно противоречивый фон для рубля.

Движение 28 июля, вероятно, не будет слишком волатильным, поскольку на рубль воздействуют указанные противонаправленные факторы, компенсирующие друг друга.

Рынок ждёт главное событие недели — итоги заседания Федрезерва США в среду. Поэтому инвесторы не спешат обозначить свои позиции, ожидая действий и риторики американского регулятора.

На сегодня не запланировано значимых новостей. Наиболее вероятный диапазон колебаний курса на день — 70,60−72,10 руб./доллар», — считает эксперт.

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