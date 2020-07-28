Барнаул, , 09:49 — REGNUM Власти Алтайского края подсчитали сумму предварительного ущерба, нанесённого аграрному сектору небывалый засухой. Как сообщает официальный сайт регионального минсельхоза, пострадали 209 хозяйств в 30 районах. Общая площадь гибели посевов составила 155,7 тысячи гектаров.

Засуха в Алтайском крае 22.mchs.gov.ru

«По прямым понесенным затратам ущерб составляет около 700 миллионов рублей. В числе обратившихся хозяйств 12 подали документы на застрахованные поля площадью 12,5 тысячи гектаров», — пояснил министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за небывалой засухи, которая оставила без урожая аграриев из более 30 районов Алтайского края, недобор урожая может составить до двух миллионов тонн. Несмотря на то, что неблагоприятные для аграриев погодные условия наблюдались в регионе ещё в начале весны, режим ЧС был введён только с 10 июля. Валовой сбор зерна в крае составляет около 150 тысяч тонн.

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