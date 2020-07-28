Пекин, , 09:49 — REGNUM Китайская компания Tencent превзошла по размеру рыночной капитализции американскую компанию Facebook. Об этом 28 июля сообщила газета South China Morning Post.

Отмечается, что в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже акции китайской компании поднялись в цене на 4,7%, до 544,5 гонконгских долларов.

Таким образом, рыночная стоимость Tencent достигла $670 млрд, тогда как у Facebook — $657.83 млрд. Китайский холдинг вышел на седьмое место в мире по размеру рыночной капитализации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания Tencent ведет переговоры по поводу покупки компании Leyou Technologies, являющейся материнской по отношению к студии Digital Extremes.

Tencent уже владеет акциями таких известных в игровой индустрии компаний, как Epic Games, Supercell, Fatshark, Funcom, Grinding Gear Games и Paradox Interactive. С 2015 года ей также полностью принадлежит Riot Games.

Читайте также: TikTok впервые вошёл в список 100 самых дорогих брендов мира