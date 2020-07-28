Москва, , 09:45 — REGNUM Нефть марки Brent 27 июля смогла немного подрасти, расположившись в районе отметки $44 за баррель, которая остается ближайшей заветной целью для быков, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Несмотря на нынешнюю относительную стабильность цен, понижательные риски на рынке черного золота сохраняются и могут проявить себя уже в ближайшее время.

Во-первых, ситуация с коронавирусом по-прежнему оставляет желать лучшего, причем в некоторых странах возобновляются карантинные ограничения, что является прямой угрозой для восстановления спроса, прежде всего на бензин.

Во-вторых, с августа начинается смягчение мер по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+. Соответственно, предложение увеличится почти на 2 млн баррелей в день.

Конечно, часть этого объема будет компенсирована за счет ужесточения дисциплины для стран-нарушителей, но в целом пересмотр условий сделки при таком хрупком восстановлении мировой экономики — определенно негативный фактор для сырьевого сегмента.

В-третьих, закупки нефти со стороны такого крупного потребителя, как Китай, будут замедляться как вследствие удорожания барреля в сравнении с апрельскими минимумами, так и в результате заполнения хранилищ.

В-четвертых, нельзя не заметить признаки восстановления активности на сланцевых месторождениях США, где начали расти как объемы добычи, так и число действующих буровых.

И наконец, присутствует фактор растущей напряженности между США и Китаем, которая вышла за рамки торговых отношений двух крупнейших экономик», — пояснил эксперт.

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