Ставрополь, , 09:45 — REGNUM Новые механизмы поддержки фермеров и сельскохозяйственных предприятий, пострадавших в 2020 году от засухи, разработают на Ставрополье. Об этом ИА REGNUM 28 июля сообщили в пресс-службе губернатора края по итогам рабочего совещания в правительстве региона.

Глава субъекта Владимир Владимиров отметил, что в этом году из-за засухи и неурожая многие фермеры и сельхозпроизводители Ставрополья столкнулись с финансовыми трудностями. По его словам, у многих из них нет возможности платить зарплату работникам, выплачивать кредиты.

«Нужен механизм прямой поддержки сельхозпредприятий и фермеров, которые оказались в трудных условиях. Проработайте такие предложения», — поручил Владимиров профильным министерствам региона.

Ранее в ходе рабочей встречи с губернатором Ставрополья министр сельского хозяйства края Владимир Ситников отметил, что 2020 год не имеет аналогов по сочетанию негативных природно-климатических факторов за 60-летнюю историю метеорологических наблюдений. Прошлой осенью в регионе была засуха, в апреле этого года пришли заморозки, а в самом начале уборочной кампании обрушился град. По данным синоптиков, в ближайшие дни в крае ожидается жаркая погода с повышенной пожароопасностью.