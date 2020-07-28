Нур-Султан, , 09:25 — REGNUM Объем электронной торговли в Казахстане по итогам первой половины 2020 года вырос более чем в полтора раза, сообщили 28 июля в пресс-службе правительства республики.

На заседании правительства под руководством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрено развитие электронной торговли. Глава правительства отметил, что эта сфера оказывает влияние на логистику, контейнерные перевозки, цифровой сервис, рынок труда и другие сектора экономики.

Мамин добавил, что перед правительством стоит задача упростить процедуру электронной торговли и повысить доверие к заключению сделок через интернет.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов заявил, что на развитие торговли в республике в ближайшие пять лет планируется выделить 271 млрд тенге ($710 млн по курсу на 2 марта).

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