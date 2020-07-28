Пекин, , 09:24 — REGNUM Несмотря на общее падение внешней торговли города Пекина, экспорт китайской столицы вырос на 2,8% в годовом исчислении за первую половину года, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

Общий объем внешней торговли Пекина составил 1,13 трлн юаней (около $161,4 млрд) за указанный период, что на 18,7% ниже в годовом исчислении. Импорт упал на 23,3% до 880,55 млрд юаней, в то время как импорт вырос на 2,9% до 248,15 млрд юаней.

Объем внешней торговли государственных предприятий в Пекине упал на 23,7% относительно предыдущего года. Объем торговли предприятий с иностранным финансированием упал на 5,7%, в то время как объем торговли частных предприятий вырос на 2,4%.

За первые шесть месяцев года импорт Пекином сырой доситг 335,71 млрд юаней, что на 31,5% ниже в годовом исчислении. Импорт природного газа и автомобилей упал на 20% и 18,5% соответственно.

В то же время Пекин экспортировал нефтепродуктов на 83,31 млрд юаней за первое полугодие, что на 14,4% ниже в годовом исчислении, а экспорт мобильных телефонов вырос на 44,3% до 25,84 млрд юаней.