Чебоксары, , 08:35 — REGNUM В Чувашии антимонопольщики выдали предупреждение региональному ГКЧС за соглашения с муниципалитетами о совместных аукционах по закупке антитеррористического оборудования. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФАС.

Проверка проводилась на основании обращения следственного управления СКР по Чувашии. По данным ведомства, речь идёт о соглашениях с органами местного самоуправления по «организации совместных аукционов на закупку антитеррористического оборудования, а также в направлении им писем с рекомендацией по обоснованию начальной цены контракта».

«ГКЧС фактически предлагал направлять запросы конкретным взаимозависимым организациям, которые предоставляли коммерческие предложения, не соответствующие аукционной документации. При этом рекомендованная начальная цена контракта являлась завышенной», — говорится, в частности, в сообщении УФАС.

27 июля антимонопольщики выдали ГКЧС предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения ч. 1 ст. 15 закона о защите конкуренции («Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации»). Срок выполнения — до 24 августа.

По словам начальника отдела УФАС Ксении Сергеевой, ГКЧС Чувашии необходимо расторгнуть соглашение и отозвать направленные в муниципалитеты письма. При невыполнении предупреждения антимонопольная служба принимает решение о возбуждении дела.