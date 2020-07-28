Москва, , 08:29 — REGNUM В России начался прием заказов на новую версию GLB 35 подразделения Mercedes-Benz — AMG. Об этом сообщает 28 июля портал 32cars.ru.

Mercedes-AMG GLB 35 получил турбированный мотор M260 на 2 л мощностью 306 л. с. и 400 Нм крутящего момента. Агрегатируется он с 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией DCT-8G и системой полного привода с муфтой на задней оси. Кроме того, в оснащение входит перенастроенная подвеска и усиленные тормоза.

С 0 до 100 км/ч модель разгоняется за 5,2 с. При этом её максимальная скорость равна 250 км/ч.

Уже в начальной версии Mercedes-AMG GLB 35 идут 19-дюймовые колеса, светодиодные фары, комбинированная обивка кресел, электропривод водительского кресла, двухзонный климат-контроль, виртуальные приборы и камера заднего вида.

Цена за базовую версию новинки составляет 4 330 000 рублей.

Напомним, в начале июля в России стартовали продажи нового кроссовера кроссовера Mercedes-Benz GLB. Его стоимость составляет от 2,7 млн до 3,6 млн рублей.

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