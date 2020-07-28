Пенза, , 09:05 — REGNUM В Пензенской области на базе индустриального парка «Отвель» открыли завод по переработке масличных культур, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На предприятии занимаются не только производством, но и переработкой масличных культур. А это дополнительные рабочие места. На оборудовании по отжиму натуральных растительных масел методом холодного прессования используют коноплю, семена льна, рыжика, подсолнечника, горчицы и тыквы. Используется в основном собственное сырье. Мощность завода составит около 5 тыс. тонн сырья в год, планируют разлить масел около 15 млн бутылок.

Губернатор Иван Белозерцев предложил во время визита по случаю старта завода изготовить подарочные наборы данной продукции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, из Пензенской области с ноября 2019 года в КНР отправили несколько поездов с контейнерами растительных масел.

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