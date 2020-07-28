Москва, , 08:09 — REGNUM Морские порты России после эпидемии, объявленной в связи с распространением коронавируса, вероятно, повысят эффективность своей работы. К такому выводу пришли эксперты компании PwC, говорится в опубликованном ими отчёте «Развитие морских портов на пересечении международных торговых путей».

«Последствия COVID-19 пока не ясны, но пандемия даст импульс повышению эффективности портов», — говорится в проведённом ими исследовании.

Возможное улучшение ситуации в сфере портового обслуживания в компании связывают с развитием международных коридоров, диверсификацией цепочек поставок, инвестициями в порты Восточной и Центральной Европы и вертикальной интеграцией различных участников логистической цепочки.

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