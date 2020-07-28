Красногорск, , 08:06 — REGNUM «Россельхозбанк» через арбитраж Московской области требует у ЗАО «Форби» выплаты свыше 4,09 млрд рублей и обращения взыскания на заложенное имущество. Иск начнут рассматривать 1 октября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Претензии поступили в суд 22 июля 2020 года. Сумма иска — 4 093 129 318,44 рубля. Третьим лицом в деле проходит ООО «Биф Арт», которое выступало инициатором крупного инвестиционного проекта в сфере животноводства Калмыкии. ООО на 1% принадлежит ЗАО «Форби» (Московская область). «Биф Арт» учреждено в Калмыкии в ноябре 2011 года для работы в сфере животноводства. С апреля 2020 года компания — банкрот. Её владельцы, помимо «Форби», — ООО «Трейдекс», которому принадлежит 74%, Малик Фарзалиев (23%), Татьяна Битько (соучредитель ЗАО «Форби») — 1% и ООО «РСХБ-Финанс» — 1%. Последнее через учредителя находится под контролем «Россельхозбанка».

ООО «Трейдекс», которое с 30 июня 2020 года обанкрочено, принадлежит Андрею Битько — второму соучредителю ЗАО «Форби».

Напомним, «Россельхозбанк» выдал несколько кредитов на строительство мясокомбината в Кетченеровском районе Калмыкии. Во время общения с жителями района в апреле 2019 года глава администрации Санал Годжуров сообщил, что вложенные средства в объёме около 4 млрд рублей принадлежат компании «Биф Арт». На тот момент инвестиционный проект представлял собой недострой площадью около 18 тыс. кв. м. Годжуров отмечал, что из-за колебаний курса доллара выросла стоимость проекта и прекратилось его финансирование. На завершение стройки год назад требовалось 787 млн рублей.