Гонконг, Китай, , 06:24 — REGNUM Общий объем добавленной стоимость экспорта Гонконга вырос до 305,6 млрд гонконгских долларов (около $39,35 млрд) в июне, что на 1,3% ниже, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

По информации властей Гонконга, импорт товаров упал на 7,1% в годовом исчислении до 338,9 млрд гонконгских долларов за указанный месяц. Торговый дефицит составил 33,3 млрд гонконгских долларов или 9,8% от объема импорта за указанный период. Если сравнивать второй квартал текущего года с предыдущим кварталом с учетом сезонных колебаний, то стоимость экспорта выросла на 5,8%, а импорта — 0,3%.

В условиях сложной внешней конъюнктуры показатели экспорта товаров Гонконга, скорее всего, останутся ограниченными в ближайшей перспективе, сказал пресс-секретарь.