Москва, , 04:31 — REGNUM Объём нарушений при проведении закупок и исполнении госконтрактов, выявленных Счётной палатой России по итогам 2019 года, достиг 236,6 млрд рублей, что на 7,7% выше, чем в 2018 году. Об этом говорится в отчёте ведомства.

Всего за прошлый год Счётная палата выявила 839 нарушений, из них больше половины приходятся на этапы планирования закупок и исполнения контрактов, то есть наиболее сопряженные с коррупционными проявлениями.

В частности, три четверти от общего объёма закупок в России приходится на контракты, которые заключаются с единственным поставщиком.

Отмечается, что общий объем контрактов в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ по итогам прошлого года составил 31,6 трлн рублей или почти 29% ВВП России.

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