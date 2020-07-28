Москва, , 04:10 — REGNUM Опережающий инфляцию рост пенсий в период до 2024 года пообещали обеспечить неработающим пенсионерам в Министерстве труда и социальной защиты России, передаёт 28 июля РИА Новости.

В ведомстве прокомментировали появившуюся ранее информацию о том, что указ президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» якобы допускает заморозку пенсий.

В Минтруде объяснили, что уровень индексации пенсий неработающим пенсионерам определяется Федеральным законом № 350-ФЗ, и он сохраняет возможность индексации в размере, превышающем уровень ожидаемой инфляции. Так, с 1 января 2021 года пенсии будут проиндексированы на 6,3%.

«Таким образом будет обеспечен рост реальных пенсий», — пояснили в ведомстве.

Читайте также: Законопроект об индексации всех пенсий в России внесен в Госдуму