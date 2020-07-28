Москва, , 03:19 — REGNUM В арбитраж Москвы поступило два финансовых иска к ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой». Истцом в делах выступает одно и то же юрлицо из Новосибирска — ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина». Общая сумма претензий к ответчику превышает 17,45 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Оба заявления поступили 21 июля 2020 года. По одному — о взыскании денежных средств в размере 4223 572 рублей 7 копеек — дело приняла судья Козленкова. Заседание назначено на 7 сентября.

Самый крупный иск пока к производству пока не принят. Его сумма составляет 13 232 051,61 рубля.

Напомним, новосибирский институт создан в августе 1941 года. Он на сегодня проводит испытание самолётов, в том числе SSJ-100.