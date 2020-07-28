Москва, , 03:14 — REGNUM Россия в первом полугодии 2020 года нарастила экспорт мяса до $336 млн (24 млрд рублей), из них 54% пришлось на Китай, сообщили 28 июля в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

По показателю импорта мяса из России Китай обошёл Украину, доля которой в российском экспорте снизилась c 28 до 16%.

В целом за шесть месяцев российские предприятия увеличили объём поставок мяса и мясных субпродуктов за рубеж в 2,2 раза. Экспорт мяса птицы вырос в 2,5 раза, до $193 млн, свинины — в 4 раза, до $85 млн, а говядины — в 3 раза, до $16 млн.

Напомним, крупнейшим потребителем российского мяса Украина стала в 2017 году. Тогда в статистике отражались поставки товара в Донецкую и Луганскую Народные республики.

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