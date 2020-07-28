Вашингтон, , 03:01 — REGNUM Основные положения новой программы стимулирования экономики США на общую сумму около $1 трлн представили в американском Сенате, 27 июля сообщается на сайте сенатора от штата Кентукки Митча Макконнелла.

Документ разработан представителями Республиканской партии в законодательном органе.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в США был принят пакет мер поддержки американской экономики на сумму около $3 трлн. Срок действия данной программы истекает в конце июля.

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