Москва, , 03:01 — REGNUM Конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд России денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать, предложили в Минфине РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что сегодня в пользу государства изымается только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, но не сами денежные средства. Для реализации инициативы в министерстве планируют внести поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы России.

«Законопроект внесен в правительство», — говорится в сообщении.

По прогнозам чиновников, необходимые процедуры по этому законопроекту могут быть завершены в ближайшие месяцы, а новые нормы могут вступить в силу уже в декабре 2020 года.

Читайте также: В РФ предложили ввести новый налоговый вычет для пенсий