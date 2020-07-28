Москва, , 02:22 — REGNUM Средний обменный курс биткойна на торгах 28 июля впервые с августа 2019 года превысил уровень в $11 тысяч. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. Так, в 01:14 мск единица криптовалюты стоила $11 234. Капитализация рынка биткойна составила $207,2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте средний обменный курс биткойна опускался ниже отметки в $6 тысяч. При этом, ещё в феврале биоткоин демонстрировал рост, 9 февраля преодолев уровень в $10 тысяч.

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