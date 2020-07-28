Могадишо, , 01:05 — REGNUM Африканский банк развития одобрил выделение Сомали гранта в размере $25,1 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что правительство Сомали намерено направить эти средства на совершенствование системы здравоохранение, защиту жителей страны от распространения коронавируса нового типа, а также на стимулирование экономики. К 28 июля в стране подтвердили 3178 случаев заражения новым коронавирусом. С начала пандемии в Сомали выздоровели 1521 пациент, еще 93 с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, к 27 июля в Африке всего выявлено 844 542 случая COVID-19. От болезней, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2 скончались 17 682 человека.