История вопроса

2019 год стал для Мексики, по признанию экспертов, одним из самых худших в плане политической ситуации.



В июне 2019 года стало известно, что в США возбуждено уголовное дело против экс-президента Мексики Пеньи Ньето, занимавшего пост с 2012 по 2018 год. Следствие предполагает, что чиновник получил взятку от нефтяной компании Pemex при купле-продаже нерентабельной частной компании Fertinal в 2015 года. Компания была приобретена за завышенную сумму. Ньето отверг обвинения.



Позднее по распоряжению суда в Мексике был арестован Росарио Роблес, служивший министром социального развития при экс-президенте Ньето.



Сообщения из Мексики напоминают сводки с полей боя: за январь-август 2019 года в Мексике было убито 12 журналистов, трупы шести человек обнаружены в городе Самора (штат Мичоакан, Мексика), активистки устроили акцию протеста у здания мексиканской генпрокуратуры, требуя тщательнее расследовать дело об изнасиловании несовершеннолетней.

