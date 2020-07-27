Нью-Йорк, США, 27 июля 2020, 21:24 — REGNUM Организация Объединенных Наций намерена провести аудит центробанка Ливии, 27 июля сообщает агентство Reuters.
Согласно заявлению ООН, эксперты организации совместно с международной бухгалтерской фирмой Deloitte планируют начать ревизию «в самое ближайшее время».
Финансовые дела «международно признанного» правительства в Триполи идут плохо из-за блокады портов и месторождений нефти со стороны Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
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