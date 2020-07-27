27 июля 2020 | Время чтения 5 мин

Галина Смирнова, , 21:14 — REGNUM Судя по последнему отчету Росстата, деловая активность организаций в России в июле ограничивается исключительно добычей полезных ископаемых и обрабатывающими производствами, будто в стране отсутствует какая-либо иная деятельность, как например, финансовая, страховая или та же сельскохозяйственная. Собственно, с первых строк Росстат обозначает, что представляет итоги июльского обследования экономического поведения 3,9 тыс. организаций, занимающихся одним из двух видов экономической деятельности — «Добыча полезных ископаемых» и «Обрабатывающие производства». При этом опрос проводился среди организаций, не относящихся к субъектам МСП. Будто в унисон предложению российских нефтяников о хеджировании рисков падения нефтяных цен за счет денег фонда национального благосостояния (ФНБ) Росстат решил засвидетельствовать снижение Индекса Предпринимательской Уверености (ИПУ) в этих сферах: минус 3% — в добыче полезных ископаемых и минус 5 — в обрабатывающих производствах. Баланс оценок руководителей организаций спроса на продукцию (портфеля заказов) в июле выглядит и того хуже: минус 26% — в добыче и минус 38% — в обработке. При этом большинство опрошенных ожидают в ближайшие три месяца роста производства в обеих сферах. Также большинство опрошенных оценивают экономическое состояние организаций как удовлетворительное. В ближайшие полгода улучшения экономической ситуации в добыче ожидают 20% опрошенных, в обрабатывающих производствах — 27%, число оптимистов на этот счет оказалось выше пессимистов. Подавляющее большинство руководителей организаций и в сфере добычи и в сфере обработки уверены в том, что производственные мощности удовлетворят спрос на продукцию, более 7% и 11% соответственно считают избыточными имеющиеся мощности.

Внутренний спрос Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Главными сдерживающими факторами руководители ожидаемо называют неопределенность экономической ситуации, а еще — недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке. Между тем, сравнивая ИПУ в обработке России с другими странами Росстат, публикует уже данные за июнь, а не за июль, как исходную точку своего же опроса и указывает, что Россия не в самом плохом положении: тогда как в нашей стране индекс равен минус 6.7, в Великобритании — почти минус 39, в Германии — минус 23.5, минус в Люксембурге достиг более 32. При этом, по данным, опубликованным изданием РИА Новости, по доступности бензина для населения Россия занимает лишь 20 позицию среди европейских стран. При составлении рейтинга использовались данные статистики стран Европы о ценах на бензин АИ-95 к началу июля 2020 года. Для оценки доступности топлива в различных странах эксперты рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители стран Европы. Жители Люксембурга могут приобрести на свои средние зарплаты около 3,2 тыс. литров бензина, в Норвегии — 2,6 тыс. литров, в Австрии, Ирландии и Великобритании — более 2,3 тыс. литров. В России, где нефть «наше всё» и обширность территорий, казалось бы, могла играть только на «руку» спроса, население может позволить себе приобрести лишь 924 литра топлива. Хуже в Украине, жители которой имеют возможность приобрести лишь 395 литров.

Безусловно, нефть — «наше всё», но с ценами на бензин не соответствующими реальным доходам граждан, нефтяники не могут рассчитывать на рост спроса на внутреннем рынке априори. С дальнейшим ростом цен на бензин о таком понятии, как спрос на внутреннем рынке можно будет забыть.

По данным Росстата за январь-май, охватывающих на этот раз уже практически полный перечень организаций, за исключением малого бизнеса, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций, доля убыточных компаний выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 4%. Доля прибыльных организаций снизилась на эту же величину. ЦБ, напомним, выступающий против хеджирования рисков падения нефтяных цен за счет денег фонда национального благосостояния (ФНБ), выпустил свой отчет об инфляционных ожиданиях и потребительских настроениях в июле, как будто тоже отчасти в унисон собственному мнению. Согласно телефонному опросу населения, проведенному 6−12 июля ООО «инФОМ» по заказу Банка России, 71% респондентов считают, что текущий темп роста цен выше, чем в январе-феврале, но это, тем не менее, на 2 п.п. меньше, чем по результатам опроса за период с 1 по 7 июня. Среди ответов на открытый вопрос о товарах и услугах, рост цен на которые был наиболее заметен россиянам, значительно чаще упоминались бензин, ускоренный рост цен на который зафиксирован Росстатом, а также тарифы ЖКХ, повышение которых, традиционно происходит с начала июля. При этом низкой осталась частота упоминания продовольственных товаров, в том числе — продуктов питания длительного хранения (круп и сахара), рост цен на которые обращал на себя внимание в апреле-мае.

Касса гипермаркета Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В краткосрочной перспективе опрошенные россияне — их число на этот раз увеличилось на 3 п.п., ожидают ускорения роста цен. Регулятор связывает эти ожидания с индексацией тарифов ЖКХ. А вот предприятия говорят отчасти об обратных ожиданиях. По данным мониторинга предприятий, проведенного Банком России в июле, ценовые ожидания на 3 месяца вперед продолжили снижаться, но их уровень остается повышенным. Слабый спрос назывался основной причиной ожидания снижения цен. Между тем, опрос показывает, что в сравнении с предыдущим месяцем уменьшилась доля предприятий, называющих именно эту причину и, наоборот, указывали на рост ценовых ожиданий, который чаще всего связывался с ростом цен на ГСМ. При этом ЦБ, по сути, прогнозирует, что спрос продолжит оставаться слабым. «Слабый спрос будет основным фактором, сдерживающим помесячную ценовую динамику. При этом до конца текущего года вероятно постепенное ускорение годовой инфляции вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года» — следует из информационно-аналитического документа Банка России, размещенного на официальном портале ведомства 27 июля. То есть российских промышленников на внутреннем рынке до конца года, вероятно, не ждет, ничего хорошего. Потому как ЦБ — сказал, значит, ЦБ — сделал!