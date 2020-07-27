Курган, 27 июля 2020, 21:08 — REGNUM Бюджет Курганской области по предварительным майским подсчётам недополучит около двух миллиардов рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции. По выпадающим доходам власти Зауралья будут активно работать с правительством России, заявил глава региона Вадим Шумков в интервью Znak.com.
Окончательный объём бюджетных потерь, по словам Шумкова, можно будет посчитать по итогам 2020 года.
Он отметил существенные финансовые потери у предприятий общепита и спортивной сферы. Однако промышленность и строительство сильно не пострадали — предприятия и фирмы работали. Мало того, в период ограничений на 350 единиц выросло число предприятий малого и среднего бизнеса, сообщил Вадим Шумков со ссылкой на данные налоговой инспекции.