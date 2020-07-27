Москва, , 19:28 — REGNUM В России в I полугодии 2020 года введено 28 млн квадратных метров жилья, включая многоквартирные дома и жилые дома на земельных участках для садоводства, что на 11,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Росстат.

Строительство жилого дома Дарья Драй © ИА REGNUM

Сообщается, что без учёта жилых домов на участках для садоводства за шесть месяцев введено в эксплуатацию 352,8 тысячи квартир в многоквартирных и жилых домах общей площадью 26,7 млн квадратных метров.

Населением за полгода построено 105,3 тысячи жилых домов с общей площадью жилых помещений 14,3 млн квадратных метров.

Среди субъектов Федерации наибольшие объёмы жилищного строительства зафиксированы в Московской области, где введено 9,2% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья в целом по России.

В Москве возведено 7,9% от общего площади жилья, в Краснодарском крае — 6,8%, в Татарии — 4,8%, в Башкирии — 3,8%, в Ростовской области — 3,5%, в Ленинградской области — 3,3%, в Свердловской области — 2,7%, в Санкт-Петербурге — 2,6%, в Нижегородской области — 2,5%, в Новосибирской области — 2,2%.