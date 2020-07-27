Бишкек, , 19:16 — REGNUM «Все государственные органы Киргизии должны перейти на режим максимальной экономии. Это не касается вопросов борьбы с пандемией COVID-19», — заявил первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков на заседании республиканского оперативного штаба.

Флаг Киргизии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам высокопоставленного чиновника, министерство здравоохранения должно оперативно решать вопрос своевременной выплаты зарплат и компенсаций медицинским работникам.

Также он отметил важность подготовки местных органов власти к предстоящему осенне-зимнему периоду.

«В первую очередь это строительство новых больниц в столице Киргизии и городе Оше. Также важно взять под особый контроль вопрос по перепрофилированию на местах зданий под больницы и организации централизованного подключения медицинских учреждений к системе подачи жидкого кислорода», — подчеркнул Баатырбеков.