Нью-Йорк, США, , 18:59 — REGNUM Американский фондовый рынок начал торги 27 июля в «зеленой зоне», основные индексы Уолл-стрит поднялись на 0,5−1,5%.

Через час после старта сессии индекс Dow Jones вырос на 108,29 пункта (0,41%), до 26 578,18 пункта, индекс S&P 500 вырос на 18,55 пункта (0,58%), до 3234,18 пункта, индекс Nasdaq вырос на 136,34 пункта (1,32%), до 10 499,52 пункта.

Хороший рост на премаркете и старте торгов показали компании Apple, Amazon, Facebook и Alphabet. На 5,7% выросли акции Moderna, объявившей о начале испытаний вакцины от COVID-19.

Читайте также: Индексы Уолл-стрит закрылись в ощутимом минусе